星座專家唐綺陽分析10／3~10／9星座運勢，本周木星與金星、太陽對陣，敵人已經浮出檯面，你不再隱藏自己，而是與對方進行直球對決，同時有部份的人可能討論婚姻的意義所在，為自己爭取心目中的公平。

此外，10月9日冥王星順行，加上現在為土天四分相時期，過去逆行期間顯現出的問題都將做出調整，尤其老舊、不牢靠的結構應去除，是進入重建的好時機。

星象影響：木星與金日對陣，10/9冥王星順行。

【累的：牡羊、天蠍、水瓶、雙魚】

牡羊：面對批評指教，調整自己勿擺臉色

天蠍：身心壓力大，多保重、照顧自己

水瓶：學著放鬆自己，溝通上多點耐心

雙魚：要懂得感謝他人，感情有機會日久生情

【穩的：處女、天秤、射手、摩羯】

處女：別埋頭苦進，適時留意周遭反映

天秤：專注於協調各方，當心冷落另一半

射手：工作別掉以輕心，多拿捏與他人的距離

摩羯：工作壓力較大，幽默談吐幫助散發魅力

【讚的：今牛、雙子、巨蟹、獅子】

金牛：人際關係支持多，注意別過於濫情

雙子：展現可愛柔軟的一面，幫助事情更順利

巨蟹：工作中施比受更有福，感情方面要務實

獅子：專注耕耘擅長的領域，多一點浪漫更好