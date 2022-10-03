九合一選舉進入倒數，新竹市長戰況激烈，日前《美麗島電子報》最新民調指出，民眾黨參選人高虹安支持度以29.9%領先，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日就表示，其實高虹安選新竹市長最強的政見在於「要讓新竹市有光榮感」，這樣可以讓新竹市重生，引發討論。

吳子嘉2日在網路節目《董事長開講》中認為，雖然高虹安其實有很多政見的看法，但新竹市現在最需要「有光榮感」，吳子嘉指出，因為新竹市出了一批以林智堅為首的人，作弊、抄襲、工程變豆腐渣工程，那麼多壞事，林智堅三個字已經名揚國際，全台灣的人都知道林智堅是一個會作弊、假學歷的人，這讓全台灣的人「沒辦法教小孩」。

吳子嘉最後更認為「高虹安如果當選新竹市市長，第一件事情，就要設法幫新竹市民做一個洗清，讓新竹市重生，從黑暗的地獄重生到光明的天堂，這個才是高虹安第一件要做的事情」，吳子嘉強調「恢復新竹人的尊嚴跟光榮感，拋棄做壞事的林智堅，才是真正重要的事情」。