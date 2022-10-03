幸福城市？近日針對高雄水域浮屍不斷，藍綠隔空交火，高雄市長陳其邁表示不宜在選舉時炒作此類話題。臉書粉專「小胖子的陽春麵」指出，高雄市債務在綠營執政下逐年攀高，到2022年已增加至2548億，人口也從2018年的277萬人流失為2022年的272萬人，直諷水深火熱、停水停電還是要挺其邁。

「小胖子的陽春麵」2日在臉書發文表示，停水停電挺其邁，不論水深火熱，暖邁是您不變的選擇。信暖邁，得享共同負債，信暖邁，得受無上暖火，信暖邁，暖邁是您不變的選擇。民主聖地邁鄉，暖暖的鄉味最對味，讓護國神山在邁鄉建造工廠，讓興達電廠在核三廠關閉後獨挑大樑，讓邁鄉的陽光給護國神山充足的六小時白晝電力，邁屋漲價，絕唱邁鄉，只是賭藍經念下去，榮耀邁鄉，蝕袋嗝命。

他還說了一下高雄債務演變：1998年吳敦義卸任交給謝長廷，高雄市債務77億；2002年謝長廷卸任，高雄市債務850億；2011年縣市合併前，高雄市債務1600億；2011年縣市合併後，高雄市債務1940億；2018年，高雄市債務增加到2482億；2020年韓國瑜卸任，高雄市債務略減到2480億

2022年陳其邁執政，高雄市債務2548億。是誰增加高雄市債務？高雄市大型公共建設多數是預算外又跟中央拿錢，然後呢？

小胖子的陽春麵又提到人口問題：2018年高雄市人口277萬人，2020年高雄市人口277萬人，2022年5月高雄市人口272萬人，北漂之外，人口流失。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980