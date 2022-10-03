福安礦業不服被花蓮縣政府課徵逾1.4億元稅額案，提起行政訴訟，台北高等行政法院日前宣判花蓮縣政府勝訴。花蓮縣政府勝訴的最大理由是，台北高等行政法院在審理時，命財政部輔助花蓮縣政府訴訟，財政部指礦石稅自治條例的合法性。

據《更生新聞網》報導，過去福安礦業同型案訴訟過程，都漏了命財政部輔助，由財政部解釋行政法令，而逕由行政法院法官認事用法。此判例出爐，對過去判決花蓮縣政府敗訴的相關訴訟，均有可能翻轉改判。

判決書內容指出，財政部輔助花蓮縣政府訴訟時陳述，關於地方稅法通則第4條第1項所生爭議，經財政部於106年召開座談會，與會決者多數認為地方稅法通則第3條規範地方議會完成立法程序開徵之新稅，而第4條所規範者為中央立法之地方稅，彼此獨立。

財政部在審查自治條例時，是從適法性角度出發，原則上尊重地方自治；至於徵收價格及計徵標準訂定核算機制等節，認屬適當性問題，財政部仍建議花蓮縣政府於辦理特別稅課收入分配時，按開採地區受害程度（外部性）予以補償，以維護原住民族權益。

福安礦業自民國109年1月1日起至109年6月30日止，於花蓮縣境內開採礦石數量為120萬6,827公噸；109年8月1日起至109年12月31日止，開採礦石90萬7287公噸，花蓮縣政府依經濟部礦務局「礦業權者礦區資料及開採礦石數量通報表」通報後，復按「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」、及「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」相關規定，按每公噸70元核計，

花蓮縣政府核定業者應繳納礦石開採特別稅8447萬7890元，及核定繳納6351萬90元，福安礦業不服，提起行政訴訟，經台北高等行政法院合併審理後宣判。