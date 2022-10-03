美國總統拜登上任以來4度表態若中國犯台，將出兵協防台灣。美國國防部長奧斯汀受訪表示，美軍隨時做好捍衛自身利益、履行承諾的準備，而拜登回覆的意思很清楚。

拜登（Joe Biden）於9月18日播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪中說道，若台海發生前所未有的攻擊，將出兵協防台灣；這是他去年1月上任以來，至少第4度公開表態願意協防台灣。

奧斯汀（Lloyd Austin）在9月30日錄製、今天播出的美國有線電視新聞網（CNN）「札卡利亞GPS」（Fareed Zakaria GPS）專訪中被問及此事。

奧斯汀表示，針對台灣議題，拜登向來言行一致，他也多次強調美國「一中政策」沒有變，美方不希望看到任何單方面改變現狀的行為。

奧斯汀說，美國會持續一直以來的努力，與盟友夥伴合作，以符合「台灣關係法」的方式確保自由開放的印太區域能被維繫，美方致力協助台灣發展自我防衛能力，這項工作已持續一段時間，未來也會繼續。

但主持人追問，「台灣關係法」是承諾美國會協助台灣防衛，但拜登是說美國會防衛台灣，兩者顯然不同，「美軍準備好這麼做嗎？」

奧斯汀指出，美軍永遠都準備好捍衛自身利益和履行承諾，他認為拜登在回應假設性問題時答案很清楚。他還說，美國會繼續努力，確保「在對的地方擁有對的能力」，以協助盟友維繫自由開放的印太區域。

針對中國犯台威脅，奧斯汀表示，他沒看到有迫在眉睫的入侵（imminent invasion），目前看到的是中國企圖建立所謂「新常態」，相關活動變多，跨越台灣海峽中線的共機數量增加，在台灣周邊也看到中共更多的海面船艦及海域相關活動，「這值得關注」。（編輯：陳彥鈞）1111003