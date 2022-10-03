布吉納法索軍方9月30日發動政變推翻總統達米巴，當地的宗教和傳統領袖今天表示，自稱軍方領導人的陸軍上尉卓爾已接受達米巴提出的有條件請辭，以避免發生進一步暴力情事。

根據在記者會宣布的協議，卓爾（Ibrahim Traore）同意7項條件，其中包括保障達米巴（Paul-Henri Damiba）及支持他的官兵的人身安全。

路透社無法取得達米巴的回應。

但達米巴的一名親屬告訴路透社，達米巴今天已經離開布吉納法索。（譯者：陳彥鈞）1111003