性感辣妹不知講到什麼，還比出發誓的手勢。（圖／本刊攝影組）

整形醫師李進良與胡盈禎（小禎）2019年結束近13年婚姻，但兩人仍保持友好關係，日前有媒體披露他除了經營原本的整形診所事業外，還砸重金投資500萬簽下LuxyGirls啦啦隊，並計畫未來讓啦啦隊與自己經營的醫療團隊進行合作，看來他對有關美女的商機都相當有想法。

正妹靠李進良很近，逗得他開心地笑出來。（圖／本刊攝影組）

九月二十七日深夜十一點左右，時報周刊CTWANT在台北市松山區一家燒肉店發現李進良和友人聚餐，男男女女約十來人，大夥兒吃吃喝喝好不熱鬧。席間，李進良及友人們多次走出門口抽菸解癮，其中有女生穿著韻律服裝，波濤洶湧的火辣身材完全遮掩不住。

李進良被一群妹妹簇擁著，模樣看起來也挺年輕。（圖／本刊攝影組）

這群女生看似就是李進良新簽的啦啦隊隊員，妙的是其中一名女生在門口扭了幾下屁股，一旁的李進良見狀也學著她的動作，逗得對方害羞地向他撒嬌地揮了一下手，也看得出他被逗得挺開心的，可惜並沒有後續，一群人待到次日零點十九分，李進良與兩名男性友人先行搭乘計程車離開，他也回到信義區的住處休息。

聚會結束後李進良搭小黃返家休息。（圖／本刊攝影組）

據悉李進良所投資LuxyGirls啦啦隊，將在SBL彰化柏力力籃球隊比賽中亮相，各個長相甜美身材姣好，球迷們都將可以在球賽開場與中場休息看到LuxyGirls的演出，而他的前妻小禎就還在這則新聞底下留言「妹妹們小心歐！李院長要來了」，甚至還加上4個笑哭的表情符號，不過從這些年輕妹妹們跟李院長的互動看來，似乎什麼都沒在怕。

李進良投資的LuxyGirls啦啦隊，身材姣好讓人驚豔。（圖／取自Luxy Girls Dancers Crew臉書）

※提醒您，吸菸有害健康，未滿十八歲不得吸菸。

身材超火辣的前妻小禎，要李進良投資的啦啦隊隊員妹妹們要小心。（圖／取自小禎臉書）

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