本周「秋老虎」持續發威，各地高溫上看37度，晴朗悶熱。不過這頭老虎的尾巴也近了，後天東北風到，高溫暴跌逾10度，早晚有明顯涼意；迎風面轉短暫雨，北部、東部一直到下周日（9日），都有降雨機率。

昨高溫仍超過36度，北市士林36.2度、高雄旗津37.1度，有副熱帶高壓罩著，「秋老虎」為所欲為。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今、明兩天是「秋老虎」最後兩天，各地晴朗穩定、水氣稀少。

東北風預計4日晚間接近，北、東轉涼有雨。（中央氣象局提供）

明晚東北風到，北部、東部逐漸轉涼，且雲層增厚，降雨機率增加。這波原被預估為東北季風強度的冷空氣，目前看來未達標，但已提供明顯降溫的足夠條件。

北台灣後天高溫僅26度，和這幾天相比，高溫掉了10度以上；好消息是日夜溫差反而沒那麼大。吳德榮指出，這波東北風影響以北、東為主，除了高溫下降，也有局部陣雨，雨一直下到周日。新竹以南維持晴時多雲，天氣較穩定。