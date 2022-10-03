普侯斯第702號全壘打。（MLB臉書）

洋基例行賽最後的主場戰3日結束，金鶯3比1獲勝，搶下他們本季第82勝，也就是確定超過5成勝率。金鶯還在官推得意地寫道：「62？我們以為你說的是82。」金鶯投手最終挺過3連戰都沒有被「法官」賈吉（Aaron Judge）轟出破紀錄的全壘打。

62? Oh, we thought you said 82. pic.twitter.com/ZOfQYgBtd7 — Baltimore Orioles (@Orioles) October 2, 2022

另一方面，老英雄普侯斯（Albert Pujols）同日擊出個人第702支全壘打，這一轟是他本季在紅雀主場的最後一場比賽。海盜投手似乎比金鶯投手友善得多，普侯斯首局擊出深遠的二壘打，第3局逮中一顆進壘的四縫線，飛越中外野400呎圍牆的陽春炮！

普侯斯追平了貝比魯斯（Babe Ruth）生涯2214打點，並列史上第2，僅次於漢克阿倫（Hank Aaron）2297打點。普侯斯說：「我就知道天主帶我回來聖路易不是要讓我難堪的。」總教練第5局換下普侯斯，因此他在主場例行賽的最後一個打席就是全壘打。海盜最終7比5獲勝。

對戰金鶯這一仗雖然不是賈吉例行賽最後一戰，沒能在紐約主場破紀錄仍是相當遺憾。賈吉幾乎陷入了「出棒追打三振」「不出棒四壞保送」的窘境，此戰3次三振1次保送，打擊率也跌到0.311。當年馬里斯（Roger Maris）例行賽第163場才戲劇性敲出第61轟，現在賈吉破紀錄的機會也要留到遊騎兵主場的最後4連戰了。