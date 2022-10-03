滙豐證券最新指出，ABF明年訂單能見度極差、面臨大客戶砍單，加上供應商為確保自身訂單展開激烈競爭，不利營收與毛利，大降ABF三雄股價預期，尤其南電（8046）的130元是市場最低。

滙豐證券於6月開啟ABF族群基本面研究後，對ABF三雄就持保守觀點，與當時市場主流意見大相逕庭。滙豐提出，自第二季底以來，ABF三雄股價平均跌幅26％，看似修正劇烈，但由於主力客戶砍單，明年訂單能見度極低，最差情況恐還沒到來，加上滙豐研究團隊才剛下修全球PC出貨量，更是不利ABF的用量，最新估計ABF將從原本微幅供不應求1％，逆轉成為供過於求5％。

富邦投顧指出，根據最新產業調查，ABF第四季將不會再有漲價，且受到GPU需求惡化，以及PC、NB需求走弱影響，ABF明年上半年也無法漲價。

滙豐賦予南電「賣出」投資評等，看法最為保守，推測合理股價從210元大砍到僅剩130元，是內外資研究機構最低者；對欣興、景碩投資評等均為「中立」，股價預期亦下修到130元與100元。

中信投顧針對欣興提出，第三季開始，部分客戶面臨庫存調整壓力，美系客戶新款筆電規格更新幅度有限，預期銷量熱度不如智慧機產品，加上BT載板下半年面臨較大價格競爭壓力，使得欣興下半年營運面臨成長幅度大幅縮減情況，第四季營運可能較第三季微幅衰退。

景碩方面，富邦投顧估計第三季營收很可能劣於市場期望。放眼第四季，因GPU需求不振與庫存調整，來自輝達的ABF訂單預計季減20％～30％，加以Android陣營智慧機復甦有限、iPhone高峰將落在11月，意味景碩BT載板業務第四季持續疲軟，單季營收將較第三季衰退。