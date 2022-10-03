美銀證券指出，蘋果面臨消費需求趨於疲弱衝擊，研判股價難以複製先前優於大盤表現，估計iPhone明年出貨大減11％，降評蘋果「中立」，同步降評供應鏈玉晶光（3406）至「劣於大盤」，股價預期大減為285元；摩根士丹利則將穩懋（3105）股價預期降至市場最低的110元。

美銀證券點出六大風險，認為蘋果股價報酬風險比趨於平衡，相對不具吸引力：一、以歐洲為首的全球消費者支出風險升高，iPhone 14產品周期疲軟，且連較熱銷的Pro機種交貨數據也在放緩。二、服務事業近期放緩。三、若整體新iPhone銷售量下降，就算Pro款占產品組合比重提高，也無法抵銷營收與利潤的下降。

四、蘋果股價向來與毛利相關，美銀研判，在接下來的幾個季度中，蘋果的毛利會出現年減。五、iPads與部分Mac產品銷售已降回疫情前水準。六、來自美元強勁升值造成的壓力。

鑒於蘋果股價開始回檔，兩個交易日大跌約8％，法人認為，台系供應鏈恐難擺脫影響。

繼摩根士丹利證券降評大立光後，海通國際、美銀證券近期紛紛降評玉晶光，外資看光學雙雄態度明顯趨於保守。美銀指出，玉晶光自2019年下半年來享有在iPhone市占提升與內含價值擴張優勢，成為營運重要引擎，不過，iPhone出貨放緩與光學供應鏈競爭激烈，最終將傷害玉晶光的獲利表現，尤其iPhone明年出貨將年減11％，市場規模縮小，不利玉晶光產能利用率。

摩根士丹利證券近期則再度下修穩懋財務預期，推測合理股價110元不僅為市場最低，也維持「劣於大盤」投資評等。大摩指出，穩懋正面臨嚴酷的價格戰與終端需求不振，甚至要從低毛利的大陸客戶處取得更多訂單，以拉抬低迷的產能利用率，整體而言，市場對穩懋第四季期望過高，且明年上半年訂單能見度偏低，現在不是抄底時候。