1名網友昨（2）在國道1號楠梓段發現前方轎車的天窗竟鑽出2名幼童在吹風玩耍，11秒影片曝光引發眾怒，其他網友怒批家長失職，還有另名目擊者說當時是3個幼童輪流鑽出車窗，相當危險；據悉此舉已違反乘客未繫安全帶和載運人客、貨物不穩妥，可依道路交通處罰條例開罰，最高可罰1萬8。

臉書「爆料公社公開版」曝光一段影片，1名駕駛行駛在國道1號接近楠梓交流道準備上匝道，卻見到前方轎車的車頂上「冒出2個人影」，仔細看竟是2名幼童爬出天窗，其中較大的女童還一度張開手臂並回頭望一眼後方，該名駕駛把行車紀錄器影像PO出，發文說「今日（3日）17：15中山高速公路，往三多方向看到一台休旅車開著天窗讓小孩站在外面，是否太危險」。

1名網友昨（2）在國道1號楠梓段發現前方轎車的天窗竟鑽出2名幼童在吹風玩耍，11秒影片曝光引發眾怒，其他網友怒批家長失職。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

還有另名網友稱當時也有目擊該輛車，「跟在後面，替那些小孩緊張，還是3個小還輪流上，結果我還下錯交流道」；其他網友留言「誇張，以為自己很拉風、很瞎趴，一點自我保護的危機感都沒有」、「當父母了，事情嚴重性，自己要搞清楚」、「那小孩的父母都是頭殼有洞」、「如果在戶外山上還可以、讓孩子接受大自然吹吹風、高速公路實在太危險」。

據悉若讓幼童站立於車內，並將頭手伸出天窗外，涉及未繫安全帶及違反道路交通處罰條例30條載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險，分別可處1800元罰鍰，以及3000元以上、18000元以下罰鍰。