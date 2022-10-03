華視辣媽主播連珮貝在今年4月請半年育嬰假，暫離主播台，在今（3）日重返幕前，她也在社群平台上提及這段時間的心情，除了能夠好好陪伴孩子製造更多回憶，自己也相當期待重回主播台，趕在銷假上班前大解放，辣秀比基尼美照。

連珮貝在臉書上表示，這半年好像做了個大夢，放下所有然後陪小孩到處探索、體驗生活，更環島4次，去了2次國境之南，和孩子一起認識台灣的山林與大海，坦言這些回憶都充滿了孩子的笑聲，能讓她收藏一輩子。

她也透露從今天開始自己正式回歸，在今天中午陪大家在午餐聊新聞。趕在上班前一刻，她特別在臉書公開近期出遊美照，辣秀大紅比基尼好身材，釣出大批粉絲激喊「好性感」、「這哪像媽媽」，喊她根本凍齡美眉。

連珮貝在休育嬰假前，就曾透露自己大學畢業後就進入華視工作，至今已經12年，她表示除了生小孩的兩個月產假，從沒有離開職場這麼久，「一來我很喜歡我的工作，二來有時帶小孩其實比上班累」。女兒阿萌即將從幼稚園畢業、剛好可以陪女兒銜接上小學，兒子小栗子也需要人照顧，所以決心請假暫時回歸家庭。