訊連(5203)持股100％子公司CyberLink International Technology Corp.(BVI)之轉投資公司Perfect Corp.(Cayman)，與美國上市特殊目的收購公司（SPAC, Special Purpose Acquisition Company）Provident Acquisition Corp.合併上市的相關登錄申請文件(F-4文件)，已獲美國證券交易委員會(SEC)審查生效。F-4文件生效及Provident合併案的正式招股說明書完成皆為玩美移動預計在紐約證券交易所掛牌上市公司的重要里程碑。

Provident將於美國東岸時間2022年10月25日早上9點召開臨時股東大會，以批准此合併案。合併案的最終生效日預計將於臨時股東會通過，及合併雙方滿足合併案相關交易條件及慣例後完成。

Provident出資人Provident Acquisition Holdings Ltd.和共同擁有Provident約20％股份的Provident其他股東已同意在臨時股東大會上投票支持合併提案和任何相關提案。

訊連今年9月21日重大訊息中指出，雙方公司合併後將於美國紐約證券交易所(NYSE)掛牌交易，並由玩美移動作為存續上市主體，正式掛牌交易日期將由雙方依實際作業情形對外說明。