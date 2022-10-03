國民黨高雄市長候選人柯志恩9月30日舉辦造勢晚會，上萬熱情民眾到場參與，台中市長盧秀燕等人也南下力挺。國民黨發言人、高雄市左楠區議員候選人白喬茵透露，活動結束後，盧秀燕特地給了她一個擁抱，讓她相當感動。

白喬茵昨（2）日在臉書表示，柯志恩萬人造勢大會散場時，盧秀燕給了她一個溫暖的懷抱，還小聲的告訴她「有任何需要隨時告訴我」，讓她感動說「謝謝盧市長幫我這個台中女兒加油。」

白喬茵指出，兩人同為媒體人步入政壇，互相可以理解這一路走來的艱辛，以及背後沒人撐腰的熱情和傻勁，儘管某些不自愛的人濫用「媒體人」的名稱製造國混亂，讓這3個字被些許污名化，但社會上還是有很多黑暗與光明，是仰賴有自覺的媒體人去發現和挖掘。

「媒體能載舟亦能覆舟，端看航行的人是否具備品格和道德。」白喬茵說，自己在台中出生，北漂讀書、工作，最後落地高雄結婚、生女，已經做好準備，要把前段人生蓄積的能量貢獻給這塊土地，希望能夠獲得選民支持。