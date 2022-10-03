台中市龍井1名28歲、準備今年結婚的陳姓女子，6月初在路上遭6名逃逸移工開車撞上，對方肇事逃逸，她傷重昏迷2個月後，在8月初清醒，目前可進行簡單肢體動作與進食，母親問她「要不要帶妳去打壞人？」她則說對方也不願意發生這事，還說家人已花了百萬醫療費，希望趕緊康復，賺錢還家人。

據ETtoday報導，陳女8月上旬清醒時，第1句話對父親說「爸拔，我好想你」，目前她可藉由他人協助緩慢行走，也可自行用筷子湯匙進食，陳女母親曾開玩笑對女兒說「要不要帶妳去打壞人？」陳女馬上拒絕，她說對方不是台灣人，相信他們也不願意發生此事，母親回「他們不願意，但是如果有遵守交通規則，就不會害妳了。」

此外陳女說家裡因為她的傷勢已經花了近百萬醫療費，現在她只想趕快恢復健康，賺錢還給家人，母親聽到這番話感到一陣鼻酸，感動地說「沒關係，只要妳健康，就是我最好的禮物。」

陳女本來今年6月底將舉辦婚禮，未料6月2日騎車時遇到6名逃逸移工駕車闖紅燈撞擊，全身多處骨折，昏迷指數6；當下移工全棄車逃跑、事後均遭逮；駕駛阮男表示相當後悔，會逃跑則是因為受到驚嚇，加上怕被遣送回國；陳女8月清醒，目前正積極復健，但記憶尚未全恢復，醫師說從重症至今僅經過4個月就能走路，簡直是奇蹟，接下來要拚2個月內出院。

陳母也無奈表示，針對司法部分只能走一步算一步，目前刑事已進行到一段落，民事上卻無可奈何，從車禍到現在花費甚多，卻對移工、移工老闆卻沒輒，移工兩手一攤說沒錢，他們也只能自己吸收，更進一步表示，政府引進勞工，出問題卻要人民自行吸收，呼籲政府能重視移工管理議題。