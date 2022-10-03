新冠肺炎本土個案昨新增4萬3241例，疫情仍處於高原期，同時疫情指揮中心及醫師都預測今年恐流感大流行，愛林醫療機構小兒科專科醫師林智葳表示，若高燒不退、全身痠痛卻一直快篩陰性，要小心是得了A型流感，假如不幸發展成重症，死亡率高達20%，比Omicron的6%死亡率還高。

林智葳在臉書表示，新冠疫情至今近3年，台灣因防疫觀念普及，讓以前常見的季節性流行疾病都沉寂不見，但最近在門診常見許多病人高燒不退、全身痠痛、卻屢篩陰性，經過轉診或進一步檢查才知道原來是得了A型流感。

林智葳說，流感和新冠病毒都屬於呼吸道類病毒，感染途徑類似，大多經由飛沫、接觸、甚至密閉空間內的空氣傳染，但差別在於流感通常一開始就會以全身性症狀為主，如發燒、肌肉酸痛、頭暈無力；而新冠Omicron變異株通常初期是上呼吸道症狀，像是喉嚨疼痛、聲音沙啞、鼻水噴嚏為主。所以如果有出現流感相關症狀卻屢篩陰性時，記得跟看醫生討論，由醫師採檢。

林智葳說，跟新冠肺炎一樣，流感病毒也不是類似小感冒的溫馴病毒，感染之後一樣有重症和死亡的可能，也有類似新冠MIS-C等併發症，且流感病程若不幸發展為重症，其死亡率高達20%，相較於Omicron的6%死亡率還高；若同時感染新冠與流感病毒（Co-infection）死亡率更是可能上看30%，不可不慎。

目前流感疫苗已開打，林智葳指出，相對於新冠疫苗，流感疫苗是屬於技術純熟、歷史悠久並擁有完整數據的疫苗，沒有特殊禁忌症的前提下都鼓勵盡量施打，而流感疫苗可選「雞胚胎培養疫苗」或「細胞培養疫苗」，前者歷史較悠久，後者是近年發展而成，建議若是對蛋白或傳統流感疫苗過敏的人，可以考慮細胞型流感疫苗。而兩種疫苗差別在於比起雞胚胎培養，經由細胞選值的病毒株可能較為精準，因此保護力可能較為接近WHO所建議的病毒株。目前兩種疫苗只要年齡滿6個月以上就可以施打，且可與新冠疫苗同時接種，只要注射在不同手臂上即可。