東森主播吳宇舒擁有甜美的嗓音、姣好的五官，擔任主播以來，吸引不少粉絲。豈料，近日有網友向吳宇舒求證某私人帳號是否是她本人使用，細問之下才發現，竟是有不肖人士冒充她詐騙。吳宇舒非常震驚的表示：「我不可能會要求任何人匯款、投資、借錢！」提醒民眾別上當了。

冒名詐騙的事件在社會上頻頻發生。狡詐的詐騙集團還會次次改進詐騙手法，以求成功的誆騙大眾，賺取不斐的金錢。近年來，不肖人士就屢屢冒充公眾人物，博取信任後，要求匯款、投資等等，許多人深受其害。就連主播吳宇舒也驚傳被盜用身分。

據《東森新聞》報導，近日有不肖人士盜用吳宇舒的舊照，冒充她在臉書上PO文分享日常，受害者表示假帳號對於吳宇舒的事情瞭若指掌。諸如今日播報的服飾，主播工作的流程等等，讓他深信不疑，後以「朋友」身分分享投資秘訣，先讓他看見有回本的可能，等到大額金錢匯款後，他查覺事情有異，抱著最後一絲希望向吳宇舒求證，才驚覺上當受騙，足足158萬元卻早已下落不明。

報導中提醒民眾，假帳號發文簡繁夾雜，並且還偽造過去經歷，可以以此分辨真假。而吳宇舒也在臉書中表示：「不管是臉書或IG，只有藍勾勾認證的是我本人，其他都不是我！只要叫你投資、借錢，那一定是假的！」再次呼籲大眾別再為此事上當受騙。