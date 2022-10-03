小編今天（3）日精選5件不可不知的國內外財經大事。全球股市跌跌不休，金管會於9月30日宣布限空令救市，專家表示，台股飽受禿鷹狙擊，限空令祭出，將使外資對沖基金賣壓收斂，台股本周跌勢可望趨緩，政策面仍有七套劇本備戰，預料10月台股將在萬三到月線14,321點震盪。

【1】救市！ 限空令登場 劇本備戰

有業內人士表示，這波重挫台股，政策面陸續已祭出上市櫃業績發表會、董監增加持股、上市櫃庫藏股、員工持股信託補貼、外資引資會、放寬追繳擔保品範圍、大戶喝咖非、四大基金及國安基金護盤，上周更增加了限空令及提升保證金成數，共計護盤已用上11套劇本，顯示政策極力維穩市場的決心，對後市不用太悲觀。

【2】衝房貸業績 銀行出招搶客

因應央行升息，國內民營銀行10月5日起陸續調高指數型房貸利率，不過各銀行為了搶占房貸市場，紛紛針對特殊族群提供優惠的房貸利率。包括永豐銀行針對女性族群推出的房貸利率，打出目前市場最低的1.74％起；北富銀則與十多家房仲業者合作，提供1.81％的房貸專案；玉山銀行則有優惠綠建築標章標的物，中信銀則是針對公教族群祭出1.81％的房貸專案。

【3】ABF三雄目標價 匯豐大砍

ABF產業前景爭辯不曾停歇，隨終端需求籠罩陰霾，保守派勢力持續抬頭，匯豐證券最新指出，ABF明年訂單能見度極差、面臨大客戶砍單，加上供應商為確保自身訂單展開激烈競爭，不利營收與毛利，大降ABF三雄股價預期，尤其南電（8046）的130元是市場最低。

【4】17檔外資轉進 撿便宜

美元指數創高後走低，新台幣與主要亞幣齊轉向，連續兩個交易日升值，反映央行對匯率的態度，加上金管會「限空令」出鞘，抑制以外資為主的空頭賣壓用意明顯，台股分析師建議，短期上來看，外資逆轉布局的個股可特別留意，包括永豐金、南亞科、遠東新等17檔，投資價值浮現。

【5】16檔中小股尖兵 投信青睞

台股加權指數9月重挫千點，反觀櫃買指數有率先止跌跡象，在外資棄守大型股的同時，內資聚焦中小型股，搭配即將進入下一季度，投信展開新布局，已包括緯穎（6669）、創意（3443）等16檔股本小於50億元，投信上周開始布局，累計買超1.51億元～9.73億元不等。