JB to the bucket 🔨 pic.twitter.com/jqKB1Lo6N3 — Boston Celtics (@celtics) October 2, 2022

新球季還沒開打就遭遇前教頭烏度卡出軌禁賽風波的「綠衫軍」塞爾提克，3日靠著傑倫布朗攻下全場最高24分，塔圖也拿16分、6籃板，最後以134比93痛宰黃蜂，拿下首場熱身賽勝利，綠軍新援布羅格登也替補拿下11分、9助攻與5籃板。

「感覺我就在執教一支想贏球的出色球隊，帶領這支球隊很有趣，就像我之前說的，很感謝塞爾提克給我機會，讓我可以執教一群優異球員，作為年輕教練能有這種機會的人不多，」暫代兵符的喬馬祖拉說，「全隊41助攻，代表球員用正確方式打球。」

表現最為優異的傑倫布朗，全場投11中8，含三分球投5中3，卻在賽後強調這場熱身賽勝利不算什麼，「我們不會因為贏下一場熱身賽而沾沾自喜，球隊還有很多工作要做，別被這場比賽給蒙蔽了，我們真的還有很多事情必須要做。」

黃蜂以歐布雷攻下17分最高，「球弟」拉梅洛鮑爾14分、7籃板及4助攻，洛席爾11分，不過此役球弟的二哥利安吉洛鮑爾也有替補上場，只打了4分鐘，3投0中，得分掛零，只抓1籃板，能否繼續留在黃蜂打球目前還很難說。