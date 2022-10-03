第三場次「幸福飛揚音樂會」將於15日由朱宗慶打擊樂團壓軸，配合清水臨海意象，適合闔家欣賞的打擊樂演出。(台中市港區藝術中心提供)

「海線風的故鄉起風了！」是否還記者廖添丁與紅龜的鄉野傳奇！眾所期待的「好有藝思表演藝術節」系列，將於10月8日演出李靜芳歌仔戲團【鰲峰泛月廖添丁】，以及10月15日將推出朱宗慶打擊樂團【幸福飛揚音樂會】兩場好戲接續連台，台中市港區藝術中心說，請戲迷、粉絲千萬別錯過！

【鰲峰泛月廖添丁】是金曲名家李靜芳首部生角戲，突破框架攜手同樣是傳藝金獎得主的陳禹安、及獲各大新劇敬邀的張閔鈞共同演出。以歌仔戲融合現代音樂演譯出台灣最著名風雲人物廖添丁的奇聞軼事，《鰲峰泛月》這齣戲可謂廖添丁的生平前傳，以回到廖添丁成長的故鄉台中清水，探索廖添丁成為義俠前是如何割捨一場鰲峰山下的愛情故事。

李靜芳表示，本齣戲為該團創團來重要的大戲，為把台中在地的人文歷史與傳統藝術推廣，經團長多方尋求，聯絡上公視台語台，並與公視召開製作會議後，即獲公視青睞，將於10月8日演出現場；由公視配合現場演出辦理錄影作業，這是中部地區首次有歌仔戲團隊接受專業的無線電視台的影視錄製，對於後續的戲曲推廣將會有更大助益。

10月15日推出的朱宗慶打擊樂團將帶來多首經典的擊樂作品，該團壓軸搭配清水臨海意象與老少皆宜的氛圍，規畫出與民眾親近、適合闔家欣賞的打擊樂，精選風格迥異的樂曲；例如月光派對、動漫組曲與百年歌謠，將能展現出打擊樂家們精湛技巧及擊樂上生氣活潑的脈動，讓觀眾在欣賞時能打開全身音樂細胞，感受出打擊樂的震撼魅力。

朱宗慶打擊樂團說，本場演出以《幸福飛揚》為名與許久未見的台中民眾共度熱情的擊樂時光，亦為2022好有藝思表演藝術節劃下完美句點。

「Gomach牛罵頭」小旅行，持續由清水文化達人吳長錕，於10月8日辦理「俠客廖添丁」清水大冒險，走讀廖添丁的成長環境與享受在地小吃；10月15日於廖添丁故鄉與高美溼地辦理「生態Mambo」讓觀眾先體會「高美溼地」海風滋味、下午再進演藝廳感受「朱宗慶打擊樂團」打擊樂的魔力，購買本次藝術節活動民眾，可憑票劵證明免費報名參與以上活動。