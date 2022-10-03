南韓33歲知名饒舌女歌手Jessi，擁有迷人嗓音與凹凸有致的火辣身材，加上自然不做作的豪放個性，即使大方公開自己過去曾做過多次整形，仍受到大批粉絲的喜愛。而不久前因身體狀況不佳而宣布退出PSY大叔經紀公司的她，近日又突然曬出手吊點滴的病床照，再度嚇壞粉絲。

經常透過社群媒體與粉絲互動的Jessi，近日在個人IG的限時動態上，突然曬出一張手臂打著點滴的照片，表示自己的身體又出現問題了，令粉絲們相當擔心。事實上，Jessi在2021年9月及今年4月都曾曬出自己的病床照，今年4月份接受廣播節目專訪時，也曾透露「現在的身體狀況非常不好，在舞台上都感覺到自己快要暈倒」，如今又再度曬出吊點滴的照片，都讓粉絲們擔憂不已。

不過，即使如此Jessi事後仍打起精神，在IG上一連曬出多張她在馬尼拉演唱會上表演時的影片及照片，表示現在自己雖健康問題讓她面臨了極端的挑戰，但粉絲是她繼續前進的動力，儘管她已經因此崩潰、摔倒過好幾次，但粉絲都能帶給她能量與愛讓她重新站起來。

據了解，Jessi在7月份宣布離開PSY所成立的經紀公司「P NATION」時，外界便開始流傳她離開的真正原因，認為她在巔峰時期離開公司一定有什麼不可告人的因素。對此，Jessi則公開澄清，表示她能理解外界對於她離開的各種猜測，但真相遲早會被揭開，希望外界給予尊重，並透露自己從2005年開始便不斷工作沒有好好休息過，所以打算給自己一點時間休息、整理思緒，但強調自己並沒有隱退的打算。