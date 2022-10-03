受到NB市況不佳影響，安力-KY(5223)保守看待第4季營運，針對湖州安力科技有限公司(簡稱湖州安力)與江蘇帝都建設工程有限公司(簡稱江蘇帝都)就湖州安力廠房興建工程爭議事項，安力表示，裁決結果要求江蘇帝都需於裁決生效後10日內，移交相關施工資料及工程圖紙給湖州安力科技有限公司，且本案仲裁費用人民幣1340元由江蘇帝都承擔。

湖州安力與江蘇帝都於109年9月1日就湖州安力廠房興建工程簽訂「建設工程施工合同」及附屬協議已於110年12月22日經湖州仲裁委員會裁決確認合約解除有效，湖州安力已於110年12月28日與浙江喬興建設集團有限公司(以下簡稱浙江喬興)完成湖州安力廠房「建設工程施工合同」之簽訂；但江蘇帝都於合約解除後，仍未撤離施工現場，並阻撓浙江喬興進場施工作業，湖州安力已於111年3月30日委任當地律師，提請裁決江蘇帝都移交在建工程及施工場地，包括：相關施工資料如：移交鋼筋原材檢驗報告、混凝土塊報告、磚塊原材檢測報告、砂漿試塊檢測報告等原材料的出廠質量證明文件及地基驗槽紀錄等已施工部分的全部施工資料，以為維護公司合法權益。

安力-KY表示，湖州安力於111年3月30日委任律師向湖州仲裁委員會提出仲裁申請，今取得湖州仲裁委員會裁決書，裁決要求江蘇帝都須於裁決生效後10日內，移交相關施工資料及工程圖紙；以目前資訊，該仲裁結果並未對本公司財務及業務造成重大影響；對於江蘇帝都建廠遲延，已於111年9月28日另案申請求償，以維護合法權益。

安力-KY自結前8月合併營收為15.08億元，年增7.03%，由於NB市況低迷，安力-KY表示，保守看待第4季營運。