彰化1名網友日前踢爆，當地莿桐派出所後方一處全新透天邊間民宅旁原本是人行道，設有電線桿與椅子，沒想到屋主買下房屋後，竟直接在人行道「蓋鐵皮屋」，整棟白色鐵皮屋佔據全部道路，照片曝光引發討論，彰化縣建設處回應確實屬違建，將會當地市公所查辦，要求地主限期拆除。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，彰化市莿桐派出所後方一處透天民宅，屋主疑似一買下房子後，就直接在旁邊「人行道上」蓋違建鐵皮屋，照片中位在邊間的透天厝旁原本是人行道，還有擺設椅子與電線桿，後來整條道路就被白色鐵皮屋覆蓋，鐵皮屋正面有1扇鐵門，側面2扇鐵門，空間幾乎與透天厝並列。

網友踢爆彰化莿桐派出所後方一處民宅旁原本是人行道，設有電線桿與椅子，屋主買下房屋後竟直接在人行道「蓋鐵皮屋」，整棟白色鐵皮屋佔據全部道路。（翻攝自臉書「爆料公社」）

網友踢爆彰化莿桐派出所後方一處民宅旁原本是人行道，設有電線桿與椅子，屋主買下房屋後竟直接在人行道「蓋鐵皮屋」，整棟白色鐵皮屋佔據全部道路。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友發文說「路口有想過用路人安全嗎？自私自利，請問椅子跑哪去了？電燈桿跑去哪了？」據ETtoday報導，彰化縣建設處表示，該處土地依法須退縮2公尺作人行道，不得占用，該房屋今年4月竣工後不久就售出，鐵皮屋明顯是違章建築，將會請當地市公所查辦，要求地主限期拆除，否則將強制拆除，

其他網友留言「這違建也太誇張，檢舉吧」、「原來買邊間可以增建（筆記）」、「好好一個歐式社區，硬生生被弄成鐵片工寮，還佔地為王，真是夠了」、「目無王法，整個醜到爆，乍看之下好像告別式場地」、「這太猛了！直接把人行道椅子變自家的」、「這屋主真的敢」、「這樣把人行道全部侵佔，這貨的背景一定很硬」。