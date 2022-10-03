由於遭逢物流配送方面的挑戰，特斯拉第三季交車量創下新高紀錄，但不如市場預期。

該全球最大電動車製造商表示，以合理成本取得配送車輛的運能變得越來越具有挑戰性。

而在全球經濟持續減弱之際，一些分析師也對高價商品的需求感到擔憂。

Wedbush Securities分析師Dan Ives認為，除了物流挑戰之外，可能也有需求方面的問題，「汽車業烏雲籠罩，特斯拉也不能倖免」。

福特汽車上個月表示，第三季與通膨相關的成本將比預期高出10 億美元，而零組件短缺導致交貨延遲。

彭博社日前引述知情人士報導，由於需求未如原本預期激增，蘋果公司放棄今年新款iPhone手機的增產計畫。

OANDA資深市場分析師Ed Moya表示，我認為電動車現在的處境可能有點艱難，因為人們可能有點猶豫，也不那麼急著要買新東西。

特斯拉周日公布，第三季交付34萬3,830輛電動車，較去年同期的24萬1,300輛成長42.5%，並再創歷來新高，但不及分析師預測平均值35萬9,162輛。

特斯拉表示，第三季Model 3和Model Y交車量達到32萬5,158輛 ，Model S和Model X高階車款交車量達1萬8,672輛 。

第三季總產量達36萬5,923輛，意味著其交車量少於產量，這對特斯拉而言是相當罕見的情況，過去幾季，該公司的交車量都超出或接近於產量。

特斯拉在聲明中表示，雖然我們的產量持續增長，但在這幾周的物流高峰期間，以合理的成本取得配送車輛的運能變得越來越具有挑戰性。

此外，路透社報導，根據特斯拉的內部計畫，儘管全球成長前景日益黯淡，但該公司仍訂下了野心勃勃的目標，預計今年第四季將生產近49萬5,000輛Model Y和Model 3，占總產量95%，明年前三季產量可望達到159萬輛，到明年底產量估將突破210萬輛，如果這些生產目標順利達成，特斯拉在第四季將實現執行長馬斯克訂下的生產目標，其產量到明年底將直逼德國寶馬（BMW）。

此外，馬斯克上周五展示人形機器人「Optimus」原型機，並預期特斯拉能生產數百萬個「Optimus」，並以低於20,000美元、不到Model Y三分之一價格銷售。

雖然特斯拉發展人形機器人的速度令專家們印象深刻，但他們也同意馬斯克的說法，即要精進和證明「Optimus」的功能，還有很多工作要完成。