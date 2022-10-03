大陸宣布啓動第四批預備太空人選拔工作，首次在香港、澳門選拔「載荷專家」，香港特首李家超表示歡迎和感謝。港府2日晚間宣布，將於10月6日至27日期間舉辦初選，並透過4個途徑招募。人員年齡須介於30至45歲，有特定體格要求，專業要求至少為博士學位，專業領域經驗不少於3年。

香港《星島日報》報導，大陸國家載人航天工程將向香港招募載荷專家。大陸央視報導證實，指此為大陸首次在港澳地區進行選拔，預計1年半左右時間完成。

據了解，「載荷專家」是指在太空實驗室做實驗的太空人，包括天文觀測、物理實驗等。

香港特首李家超對此表示歡迎和感謝，形容這是振奮人心的喜訊，極具歷史性意義，表示已委派財政司副司長黃偉綸負責跨局協調及宣傳教育工作，創新科技及工業局局長孫東負責具體選拔工作。

香港創科工業局常祕麥德偉說，港府安排初選招募期為10月6日至10月27日，進一步選拔由大陸進行。港府初選將透過（一）11間本地大學、（二）港府5所研究中心、生產力促進局；（三）數碼港、科學園內科研機構、（四）政府機構和醫院管理局等選拔人才。同時考慮4途徑以外人選。

黃偉綸指出，申請人必須為香港永久居民中的大陸公民，受訓人過程期間可獲港府適當津貼，不用擔心生活。至於受訓相信不在香港，而是大陸中央安排。

麥德偉表示，人員需符合年齡體格要求，專業要求至少為博士學位，專業領域經驗不少於3年。申請人須在30至45歲，男性身高須在162至175公分，女性則須在160至175公分。申請人要體格非常好，身體健康，不能有過敏體質，沒有影響飛行服務的飛行病史和家族病史。被問及是否包括感染新冠，他表示會由專家考慮。