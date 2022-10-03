隨著健康議題受到重視，越來越多民眾以茶飲提神兼養生，紅茶、綠茶是大家最常喝的2種茶類。醫師表示，紅茶、綠茶不僅風味不同，適合體質及功效也不一樣，例如綠茶含有可促進代謝、抗氧化的兒茶素，適合肥胖者、常應酬者；紅茶性質較綠茶偏溫，可暖胃、助消化，適合體質偏寒、腸胃較弱的中老年人飲用。

中醫師王昱琳在其臉書說明綠茶與紅茶的差異，並提醒喝差也要看體質。她表示，綠茶性質偏涼，可以清熱降火，適合熱天或體質偏熱（怕熱、口臭、便秘）的人飲用，且綠茶含有豐富的兒茶素，可以抗氧化、促進代謝，適合應酬者與肥胖者來降低平常飲食的負擔。

但她也提醒，綠茶的刺激性高於紅茶，有些人喝綠茶後會出現腸胃不適，有刮胃的感覺，所以本身腸胃較虛弱的人，不適合喝太多綠茶。

至於紅茶，王昱琳表示，紅茶性質偏溫，可以暖胃袪寒、助消化，適合冷天或體質偏寒（怕冷、腹瀉）的人飲用；因中老年人一般腸胃較虛弱，所以相對適合紅茶，「但是兩種茶飲均含咖啡因，若擔心會影響睡眠，晚上應盡量不要喝茶。」