有民眾本月１日開車行經台61西濱觀音路段，發現前方有3名重機騎士，分別騎在內外線車道，其中一名騎紅牌重機的女騎士，竟在車道上演特技「翹孤輪」不顧後方及身旁還有其他車輛快速行駛。位在後方的駕駛按喇叭提醒對方屬於危險行為，但這位女騎士充耳不聞，一旁車友甚至從外線車道切進內線車道行駛，大家都不願讓道。

此則影片被民眾PO上網路，只見女騎士仍然不願讓道，駕駛鳴按喇叭後，加速跨越車道超車，網友也紛紛討論，就是有這種不顧生命的重機老鼠屎，這樣誰敢開放重機上國道。

大園警分局3日對此表示，有關民眾於社群網路張貼影片，在台61線高架快速道路草漯路段，有重機騎士危險駕駛之情事，經查本件未接獲報案，警方將根據影片內容循線通知車主到案說明，並依道路交通管理處罰條例第43條予以製單舉發，另以公共危險罪嫌函送桃園地方檢察署偵辦。

根據記者爆料網，該名女重機騎士被搜出臉書，該臉書頁面昨（2）日一度還是以翹孤輪照片當封面，當之後就撤下，大頭照也可看出女騎士身材交姣好，不過疑似因影片曝光後引來大批網友到臉書怒罵「重機老鼠屎」，目前該帳號已暫時關閉。