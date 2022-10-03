24歲DJ藍星蕾（Amber Na）出生於馬來西亞，五官甜美的她擁有魔鬼般S曲線與E級上圍，過去因一張辣照被網友封為「平交道巨兇女神」。日前藍星蕾出沒在西門町，還跟掌鏡者玩起「杰倫搖」，讓網友們紛紛大喊太暈了。

最近一段6秒影片在網路上瘋傳，短短幾天就已經衝破36萬觀看次數，只見畫面中，戴著黑色報童帽的藍星蕾，身穿白色細肩帶小可愛，中空露出小蠻腰，被拍肩膀後，轉過身露出甜美的臉龐，絲毫不掩藏深邃的事業線，還跟掌鏡者玩起最近很紅的「杰倫搖」，網友看了全頭暈。

而藍星蕾人氣超旺，工作邀約不斷，常常在社群平台上分享自己的生活，「一回到台北，馬上吃了很多美食，滷肉飯、甜不辣、芒果冰！還有什麼推薦的嗎？」，隔天發出錄影側拍照「今天來上美人姐的節目，記得收看播出喔！」粉絲都希望她別累壞身體了。

事實上，藍星蕾除了擁有甜美臉蛋，與超火辣的身材，加上「亞洲百大DJ」的頭銜，她還是個學霸，在新加坡奧林比亞大學攻讀國際商務法律學士及碩士的學歷，證明自己是一名能動能靜的高學歷正妹，官方IG「amberna_official」擁有576多萬粉絲，近幾年選擇到台灣發展演藝事業，前途相當令人看好。