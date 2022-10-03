弘光科大禮聘世界麵包大賽冠軍教練吳武憲，擔任副教授傳授經驗。（陳世宗攝）

今年獲得法國路易樂斯福世界盃麵包大賽首座團體冠軍的教練吳武憲，這學期開始在弘光科技大學任教，擔任食品科技系副教授把業界近40年，經驗及獲世界麵包大賽的秘訣傳授學生。他指出，課程教授各種不同發酵種變化，優化課程內容，讓學生簡單學、好操作，學習多樣化技巧。

食品科技系主任呂淑芬說，該系規畫多元課程教學實務化，特邀請在業界經驗豐富的烘焙名師吳武憲到校任教傳授技術。原本系上在課程上便經常邀請業界專家協同教學，鼓勵學生參加競賽增加實務能力，這學期起禮聘「太陽之手」吳武憲老師任教，希望帶領弘光學子締造下一位台灣之光。

吳武憲表示，他在業界近40年，擔任很多企業顧問、總監，以前到學校任教都是兼任講課性質，每次皆是短短幾堂課，以前主管也是系上的特聘教授吳朝福邀請下，這學期真正進入校園教書當老師，每星期從台北南下台中授課，要把多年來累積的技術、經驗傳授給學生，把技術留在台灣進行傳承。

「我告訴學生要有熱忱，學習才會有動力。」吳武憲說，過去教學對象以有基礎的烘焙師傅為主，現在則是還在學習階段的大學生；特別囑咐學生要認真，因為學起來的技能對於未來有很大的幫助。課程安排上，除學校規定既有教學內容外，另規畫自己獨特課程，教學生用法國老麵種、湯種等不同的發酵種做變化。

以參加過世界比賽的經歷，吳武憲告訴學生，如果想要參加比賽，首先一定要把根紮好，基礎要學得穩固，而且要知道自己想要什麼，練習、參加比賽皆要主動，不能被動；因比賽很辛苦，簡單的事要不斷的重複做，做到非常的熟練，更要犧牲假日不斷練習。

學生鄭杰倫、謝佳蓁說，上課前便知道老師曾經獲世界比賽冠軍，跟著老師上課，覺得老師烘焙製作手法很多變，多樣化的麵包整形技巧，讓烘烤出的麵包鬆軟，口感很好，希望有機會能跟老師去參加比賽。