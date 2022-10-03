愛一個人時有人默默付出、守護，有人則習慣折磨別人，雖然在很多人看來不是正確的態度，但是他們覺得有愛才會願意對對方這麼做，《摘星工廠》運勢專欄指出雙子座、處女座、巨蟹座當越在乎時，越愛折磨對方，這是他們對愛的另外一個表現方式。

1.雙子座

越是讓雙子座在意的、感興趣的，越能讓雙子座腦洞大開，越能讓雙子座來精心策畫折磨對方，雙子座很愛你才會對你興趣滿滿，一天到晚眼裡只有你，心裡也總是想著你，想跟你一起經歷許多事，自己喜歡這樣做就一定會把你拉下水，雙子座覺得這是跟你分享，根本沒管你願不願意，直到你受不了為止。

2.處女座

如果得到處女座的愛，他可以給你全部的一切，因為處女座會幫助你的進步、讓你成長，但你更明顯的感受卻可能是：一直被處女座挑刺，一旦做錯就要被他們狠狠地批評。整個人生都好像在處女座的掌握中，順著他們按照他們的心意折騰，這是處女座很愛你的表現。

3.巨蟹座

看似乖巧、不愛生事的巨蟹座，其實是最會折騰另一半的噴射戰鬥機，就像無時無刻都會瞄準你一樣，特別關注你，巨蟹座越是愛一個人，內心怕的事情就越多，有事沒事就喜歡找你麻煩，心裡想我怎麼對待你、你才會更愛我、更離不開我，於是，巨蟹座總是會控制不住自己跟另一半胡鬧，逼得對方很煩。