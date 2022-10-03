無照9旬翁"失控倒退嚕! 母帶兒逛街遭撞慘死│中視新聞 20221002

桃園91歲老翁1日傍晚在路上倒車時暴衝，撞向路邊店家，51歲鄧姓女子當場被撞身亡，老翁事後記不得經過，被查出駕照今年2月就被註銷；據悉死者鄧女當時帶著兒子逛街，她38歲產下獨子，丈夫悲痛稱將會提告求償，而老翁女兒事後到案說明，事發前曾勸父親不要開車，對方卻執意駕駛。

據了解，死者鄧女38歲時才如願產下獨子，如今兒子才13歲，當時她帶著兒子逛街，正在藥妝店選逛商品，沒想到竟遭逢橫禍喪命，丈夫事後表示將會提告求償；而肇事老翁的女兒到案說明稱不知道父親當時要去哪裡，但曾經勸對方不要開車出門，沒想到父親仍堅持上路。

該名91歲李姓老翁1日傍晚駕車行經龜山區文化三路前，突然倒車猛撞路邊，造成6人受波及，其中死者鄧女下半身重創，傷勢嚴重、送醫不治，根據目擊者指出鄧女雙腿都斷了，另外3名行人受到輕傷送醫；肇事老翁被逮後稱已經記不得事發經過，複訊後以3萬元交保。

根據法令，年滿75歲後需換發有效期間3年內駕照，換發時，除體格檢查」合格外，還需通過「認知功能測驗」或「未患中度以上失智症證明」，但老翁今年2月時駕照已被註銷，並未申請換發，確切事發經過仍待調查釐清。