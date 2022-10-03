民進黨從質疑民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文抄襲、調高虹安在資策會個資一路全面追殺，立法院總召柯建銘甚至稱「政府對資策會有控制力！」同為博士的民眾黨新竹縣議員參選人陳立基指出，民進黨開啟政治力介入私法人的惡例，將讓政治黑手對私法人予取予求，戕害台灣產業創新的活力！

陳立基是工研院材化所研究員，執行經濟部技術處等產業創新計畫具成效，去年獲得勞動部全國模範勞工。他說，不了解私法人生態的一般大眾，都以為資策會及工研院是公家單位，事實上私法人是以企業營運模式，進行員工聘用與管理，員工都適用勞基法，並不是公務人員。

陳立基說，台灣科技產業面對紅色供應鏈的競爭，不能只靠護國神山台積電，必須產出更多的台灣之光、隱形冠軍及中堅企業，才能確保在全球產業的領先地位，資策會和工研院等私法人從中都扮演促動台灣產業經濟提升的關鍵角色。

「推動產業創新必須了解全球產品的發展趨勢！」陳立基指高虹安在大數據領域研究很有成果，因此被資策會鼓勵到美國深造，他也很榮幸受到工研院的栽培，在職進修考取產業分析師證照，可以就趨勢面有效協助產業創新。

陳立基說，私法人推動產業創新，主要是進行一般企業不敢做的風險性前瞻研發計畫投資，必須走在業界前面，預先培育人才，開發可用且具政策性需要的新技術，但一般人不太了解，選擇和投資優秀人才的重要性。

陳立基說，私法人培育的人才，都要精挑細選，並能遵照單位指示與國際級大師配合，最好是建立師生關係，自帶便當出國拿學位是唯一的方法，高虹安就是以此拿到博士學位，更兢兢業業完成任務。

陳立基特別指出，高虹安是為國家產業創新奮鬥努力的專業人才，民進黨為選舉以政治力介入私法人調取個人資料的惡例，透過媒體誤導民眾，私法人用國家資源對於個人的投資，誘發不了解的社會大眾忌妒之心，卻忽略個人技術學習的辛苦歷程，讓政治黑手隨時可對私法人予取予求，將嚴重戕害台灣產業創新的活力。