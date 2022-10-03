女星林姵君擁有甜美臉蛋與活潑性格，過去曾是兒童台的「優格姐姐」，合約到期後改名為「DoReMi姐姐」繼續活躍於電視或網路影音平台，她也因此被封為「兒童台最正姐姐」，而在2016年宣布與電競選手Xargon結婚並共同育有一子一女的她，仍經常透過社群媒體與粉絲分享生活。但近日她卻突然PO文表示自己有「身材焦慮」引起網友熱烈討論。

林姵君2日於臉書上以「身材焦慮」為主題，回憶自己23歲在當兒童台姐姐的時光，並公開當時纖細的照片，但當時的她明明只有46公斤，卻因為圓身不斷被要求控制身材，不僅在試穿新衣時被瘋狂討論，私底下也被電視台長官限制不能喝珍奶，更經常被其他工作人員放大檢視，就連大腿上有橘皮還被現場工作人員圍觀，並指著她開玩笑表示「優格姐姐有橘皮」，讓她當天回家後就跟弟弟回家大哭；還有一次她剛生產完，回到攝影棚復工時差點跌倒，被一位路過的男性工作人員扶住，但對方卻順口說了一句「小心一點，現在的你，我可是扶不起了」讓她有點傻眼，但這些似乎都沒有讓她感覺到自己對於身材會有焦慮。

直到某天林姵君滑到自己產後穿姐姐服的照片，腦中才出現「這麼胖怎麼可以當姐姐！」的聲音，她後來也被自己的這個想法給嚇到，因為「誰說當姐姐一定要瘦？」才逐漸了解到這是因為自己無法接納這部分的自己，才會受到頭腦限制，如果沒有去梳理就會讓一團亂的能量變成焦慮。

後來林姵君仔細分析自己焦慮的來源，並透過與媽媽聊天的過程得到解答，認為「其實任何情緒都是來幫助我們更靠近自己而已，不去對抗這個焦慮，不把焦慮當成一個問題」，也強調「我也覺得雖然無解但至少願意去看見（看見是非常重要的第一步）願意接受這個焦慮的自己，那就很勇敢了」，而網友看到後也紛紛留言轉發，希望她不要給自己太大的壓力。