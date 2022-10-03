國民黨苗栗縣長選情分裂，現任苗栗縣長徐耀昌2日晚間公開幫無黨參選、遭開除黨籍的苗栗議長鍾東錦站台，對此，國民黨提名參選人謝福弘3日指出，徐耀昌的做法讓人遺憾，不過也是預料中的事情，但支持一位有黑歷史的人，應該對選民交代。

謝福弘表示，徐縣長有什麼動作心中都有個底，從縣長夫人跟徐縣長的人馬幫鍾東錦站台，就不難預料徐耀昌會公開支持，這都是預期中的事情，只是差在一個動作。

謝福弘說，徐耀昌的政績是有目共睹的，但這次公開相挺有黑歷史的人，大家心中都有一把尺，希望徐縣長可以給鄉親一個交代，也希望徐耀昌不要忘記國民黨的栽培。

謝福弘表示，不管誰幫誰站台，對他來說都沒有影響，藍營基層跟鄉親都自有評斷，他最近舉辦問政說明會，每場的人潮都是對手的3、4倍，聲勢漸漸上漲，他不會擔心年底選戰。

至於徐耀昌違紀輔選問題，國民黨苗栗縣黨部書記長林怡君指出，已經有將徐縣長輔選一事呈報給黨中央，還有其餘部分黨員包括議員、代表與里長等人出席站台，這些黨中央都有掌握到消息，後續懲處等問題會配合黨中央裁斷。