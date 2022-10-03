rook getting right to it



plus the Sengun DIME 👀 pic.twitter.com/HngmMSSK2y — Houston Rockets (@HoustonRockets) October 2, 2022

揮別在今年NBA選秀會一下子從狀元跌到探花的陰霾，火箭選秀探花賈巴里史密斯3日在熱身賽首次亮相，全場投15中8，含三分球投8中5，轟下全場最高21分，外加8籃板、2助攻，帶領火箭134比96輕鬆擊潰馬刺，首場熱身賽勝利到手。

原本賈巴里史密斯在今年選秀會前一天，還被外界預估是狀元的頭號熱門人選，沒想到選秀會開始前夕，突然傳出魔術打算改選班凱羅當上狀元謠言，最後魔術真的放棄史密斯改挑班凱羅，讓史密斯在選秀會現場臉色鐵青，最後被火箭用探花籤挑走。

如今來到NBA季前熱身賽，賈巴里史密斯隨即抓住首次亮相機會好好發揮，畢竟他勢必想用實際場上身手或數據，跟魔術證明當初不讓他當上狀元，絕對是錯誤的決定，今天除了史密斯火力全開，火箭今年第17順位選來的伊森也有21分、10籃板。

至於新球季也接近擺爛狀態的馬刺，今天以瓦塞爾13分最高，羅比12分居次，查克柯林斯11分，布蘭漢10分，看來就算擁有號稱「老狐狸」的馬刺總教練帕波維奇，新球季想要帶起這支球隊的難度仍然很高。