國民黨竹北市長參選人林為洲指出，竹北市是一個發展迅速的城市，20年來，居住人口從7萬增加至21萬，加上人均所得、稅收均冠絕全台，市民重視居住及生活品質，但城市的道路及人行道的維護管理依然停滯不前，市民找不到專責單位處理，成立專責維護管理中心勢在必行。

林為洲說，竹北市許多主要道路凹凸不平，人行道不友善行人，每當市民要向政府部門反映，卻不知道是那個單位負責維管，或因人力或主管單位不明確，無法立即處理，長期下來造成更多道路、人行道問題一一浮現，讓駕駛人、行人暴露在風險之中。

林為洲指竹北市道路少數由縣府維護管理，幾乎皆由竹北市公所負責，據縣府說明自2023年起，竹北市所有道路均會交由市公所進行維護管理，成立專責維護管理中心勢在必行。。

林為洲說，「專責管理」是參選竹北市長的競選口號之一，未來如當選竹北市長，會立刻成立維護管理中心，整合了解竹北市所有道路及人行道的現況，並設立專線和專責通報APP系統，讓市民反映問題時，能由專人即時回覆、即時處理。

林為洲表示，竹北市長就如同城市管理員，竹北市的公共建設，不論道路、人行道、公園等，做好專責管理，能讓城市更好，讓市民走在竹北人行道上，不用擔心地面不平而受傷，讓駕駛人不用擔心道路不平，增加行車風險。

林為洲說，參選竹北市長，是為服務家鄉，讓竹北更好，市民能安居樂業，讓養育我61年的故鄉，成為全台灣最宜居的城市。