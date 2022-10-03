日本央行周一發布短觀調查報告，在截至9月的季度裡，日本製造業企業信心惡化，印證了日圓持續走弱並推升企業成本，導致該國脆弱的經濟復甦受到衝擊。

日本經濟才剛擺脫這場大流行病的影響，然而全球經濟放緩和日圓跌跌不休，使仰賴出口的日本前景蒙上陰影。

根據日銀發布的短觀報告，上季日本大型製造商信心指數為＋8，較6月季度的＋9下滑，並遠低於市場預測中值＋11。

大型非製造業信心指數為＋14，高於6月季度與市場預期的+13。

報告顯示日本服務業信心較三個月前略有改善，但由於大宗商品價格上漲導致生活成本攀升，以及日圓貶值推升進口價格，零售業就沒這麼樂觀。

此外，該調查亦顯示日本大型製造商預期未來三個月的商業環境將有所改善，但大型非製造商對前景的信心則有所惡化。

因解除新冠防疫限制提振了消費，日本第二季國內生產毛額（GDP）季增年率達到3.5%。惟許多分析師認為，隨著全球需求持續放緩，以及原材料價格持續上漲對出口和消費造成壓力，日本第三季經濟成長已經放緩。