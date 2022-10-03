啟碁(6285)今年受惠5G、WiFi-6、低軌道衛星與車用產品穩定成長，且零組件缺貨問題相較2021年趨緩，還有部分營收會來自遞延訂單，故法人樂觀預估，啟碁全年每股稅後盈餘則是坐5望6。

以啟碁2022年來看，因2021年缺貨為全球性因素，遞延至2022年交付的訂單成為部分營收成長動能來源，頻寬升級帶動換機潮，企業用WiFi-6 AP與更高速Networking交換器成為企業換機首選，加上5G FWA CPE的高速傳輸特性有利於替換低速的DSL傳輸設備，以及低軌道衛星網路加強網路訊號覆蓋率，加上車是持續強勁，車用相關電子產品出貨成長，將持續成為營收成長助力。

在Connected Home產品方面，雖然衛星電視相關產品因用戶數減少使得營收穩定向下，但電信商客戶對LTE相關的網通設備需求穩定向上，在5G商轉後，北美在2021年加快C-Band的標售動作，讓Sub-6GHz頻段的服務加速擴展，且在頻寬升級趨勢下，5G FWA用戶數將大幅增加，帶動相關網通設備出貨成長，預期Connected Home營收成長率將為產品線之冠。

在Networking產品部分，由於多人同時無線連網的需求大增，以及重啟經濟後加大企業對網通設備的支出，WiFi-6傳輸技術成為各企業的首選，也連帶使得後端Networking交換器也產生升級需求 ，加上WiFi-6 AP價格高出WiFi-5 AP約20%~30%，另外，低軌道衛星概念火紅，在北美低軌道衛星網路服務營運商正式商轉之後，預期用戶數將由2021年的10萬戶成長數倍，帶動低軌道衛星相關設備快速成長。整體來說，受到企業級網通設備與低軌衛星應用的成長帶動下，有利於啟碁Networking營收持續年增。

車市持續暢旺，啟碁在在車用產品線方面，車聯網模組滲透率持續提升，預期每年將可維持15~20%的成長率，除連網模組外，應用於 ADAS(先進駕駛輔助系統)的毫米波雷達出貨也持續成長，

法人看好，啟碁受惠5G、WiFi-6、低軌道衛星與車用產品等持續注入營運動能下，今年全年營收增長上看逾2成，每股稅後盈餘則是坐5望6。