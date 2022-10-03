知名主持人黃豪平出道多年，靠著幽默口條和敏捷反應，廣受觀眾的歡迎，豈料，黃豪平日前自曝「幾年前有個心魔未過」，原來他當時接下婚禮主持，但因活動方和新人的溝通過程有誤會，讓他被新人的親戚到粉專大罵，更怒嗆要到社群控訴，事後回想此事，讓黃豪平不禁感嘆：「年少沒經驗處理不當」。

黃豪平2日在臉書表示，他多年前曾接下一場婚禮主持，被活動方要求待在休息室，不過其實活動方與新人的認知有落差，讓新郎的家人火大指責，藝人主持的露面時間過少，還怒控不被允許拍照留念，後來甚至跑到黃豪平的粉專大罵，同時威脅要上爆料公社，導致黃豪平直到現在，都不敢接非朋友的婚禮，「年少沒經驗處理不當，好在沒有延燒開來」。

黃豪平坦言，他對婚禮主持不敢怠慢，因為他可以有下一場主持，但邀請他的人不會有下一場婚禮，因此無法擔起搞砸的風險，但現在或許火候足夠了、自信也多了，於是決定開始挑戰心魔。日前黃豪平就接下朋友李宓的婚禮場次，當天有脫口秀、魔術、遊戲等環節，所幸有讓現場賓主盡歡、讓他很開心。

粉絲也表示意見：「真的敬業而且專業！超愛跟豪平合作」、「如果再辦一次婚禮，頭號粉絲有福利可以請到豪平嗎」、「請衝來罵的親戚再辦一次婚禮讓豪平再一次主持才可以吧」，喜劇演員兼主持人凱莉則幽默說：「我也只做朋友的婚禮，目前離婚率是四成左右，相信他們還會有再下一場婚禮的。」逗樂眾人。