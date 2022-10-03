今日是限空令上路第一天，台股仍以下跌百點開出，金管會主委黃天牧今日在財政委員會指出，這次限空令主要表達政府關心、有意穩定股市態度，未來還有措施繼續護盤；至於沒有祭出「平盤下放空」措施被批只有做一半的「類」先空令，黃天牧說，因大環境變化還在進行中，非到必要別做最極端措施。

上週五（9月30日）下午金管會臨時宣布限空令上路，降低借券賣出成數、提高融券成本，金管會主委黃天牧指出，希望可以緩股價波動、穩定股市，依過去經驗，限空措施多少會影響交易量，影響多少要觀察。基本面還是很好，精進台股體質。

黃天牧說，台股這波已經跌20％以上，跌幅雖不是全球最深，但這時候必須穩下來，這次措施對國內投資人展現政府關切股市態度、提升市場信心。台股基本面相對好，但面臨美國聯準會已經升息12碼，還會持續升息到年底這樣比較波動局面，外資會比較不同資金收益，今年至今外資流出非常多，最近要觀察10月5日統計出爐的外資淨匯出等情況。

升息趨勢走到年底，股市是否持續波動到年底，被問及未來還有護盤工具？黃天牧表示，未來還有措施能繼續處理，持續觀察評估。