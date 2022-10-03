民進黨竹北市長參選人鄭朝方接到民眾陳情，市內有幾塊重劃區內的公設保留地缺乏管理、長滿雜草，不能提供休憩功能，成了孳生蚊蠅的髒亂點。鄭朝方表示，公所管理公設地可以採取更積極、彈性的作法，他當選後會設法活化這些空地，再開放給當地居民休憩。

鄭朝方團隊表示，接獲成壠重劃區鄉親反映，發現當地公園綠地雖按規劃建設，但後續維護沒有繼續投入資源及心力，夜晚公園綠帶昏暗無比，當地信仰中心福昌宮旁有一塊公設保留地，市公所也沒妥善管理，放任雜草叢生養蚊子。

鄭朝方到場會勘後表示，關於重劃區的公共建設及市容環境規畫，可以從以下幾點著手進行，包括整理活化重劃區內委管空地、設立結合監視器的智慧電桿加強照明安管、綠化美化公園綠地、道路路面鋪設平整，對於附近有工廠等固定空氣污染源的社區也會在智慧電桿上加裝空氣盒子，隨時監測警示空氣品質。

鄭朝方指目前竹北市很多的公共設施、道路、公園綠地的規劃及維護，都有許多待加強之處，他當選後，採取比較積極負責的態度，對尚未進入實質開發階段的空地將活化管理，讓環境整潔舒適，不再成為社區的髒亂點，而且還要提供最基礎的休憩功能，讓當地居民可以多個就近散步休閒的好去。