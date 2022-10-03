各國國境陸續開放，台灣的入境0+7政策也即將實施，台北晶華酒店為消費者的出國旅遊計畫暖身，即日起至10月31日攜手新加坡旅遊局推出由豐盛的美食及有趣的住房專案所組成的「新加坡美食月」。一樓「柏麗廳」將於午、晚餐時段端出新加坡道地佳餚與飲品迎賓，客房亦推出「新加坡美食假期」AR主題房專案，兩人成行每人每晚2,200元起即可入住12坪精緻客房、用餐或住房的消費者均可參加抽獎活動，有機會獲得由酷航提供的「臺北-新加坡雙人來回機票」（兩地機場稅金、燃油稅等由旅客自付）。

「新加坡美食月」的美食重點擺在晶華酒店一樓超人氣的自助餐廳「柏麗廳」，主廚團隊規劃出多款星州佳餚，邀請消費者用味蕾暢遊新加坡。推薦菜色包括以鮮蝦熬煮、湯頭鮮甜且襯著濃郁椰奶香氣的經典叻沙，外表嗆辣、但入口溫順、譽為國寶級美食的新加坡辣椒蟹，經過慢火熬煮、味道香醇不膩的肉骨茶，以及肉質緊緻Q彈且鹹香入味、油亮的雞皮引人食指大動的海南雞。特色的飲品與甜點則有香氣特殊迷人的斑蘭戚風蛋、斑蘭椰汁、椰糖西米布丁與摩摩喳喳等。每日午、晚餐時段供應，每位1,480元+10％，週一至週四晚間八點後至柏麗廳用餐，再享晚晚餐買一送一。活動期間四人同行可獲得新加坡來回雙人機票抽獎資格，憑當月消費發票另可再享晶華海鮮叻沙麵禮盒買一送一的優惠。

台北晶華並結合新加坡旅遊局規劃的AR互動科技，推出「新加坡美食假期」住宿專案，邀請房客透過手機APP找尋藏身於飯店公共區域及客房內的新加坡意象物品，沉浸式體驗新加坡的美麗景致與人文風情。除了互動遊戲外，住房專案也包括內含WAT特調雞尾酒新加坡司令、萌小獅Merli玩偶、彩繪明信片以及環保購物袋的新旅局小禮包，柏麗廳晚間8點以後入場的自助式晚晚餐及翌日早餐，讓房客享受一趟結合趣味遊戲與豐富美食的城市假期。專案兩人成行、每人每晚2,200元起，加購高鐵車票享75折優惠。