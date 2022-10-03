除了蒲燒鰻，也可選購生鮮冷凍鰻魚，現在買最經濟實惠。（雲林縣府提供）

雲林縣口湖鄉鰻魚年產量約6000公噸，占國內一半產量，享譽「鰻魚之鄉」美名，一群養鰻業者羣策羣力成立「雲林縣第二鰻蝦生產合作社」，嚴謹品管把關及共同行銷，目前正值盛產季節，品嘗高品質鰻魚正是時候。

鰻魚早期引進台灣時，在宜蘭試養，因冬天溫度偏冷，不適鰻魚生長，再度遷移至南台灣屏東，又因氣候炎熱，不利鰻魚生存，三遷至雲嘉，尋尋覓覓終找到最合適的生長環境──雲林縣口湖鄉。

雲林縣鰻魚養殖面積超過350公頃、產量6000公噸，目前分布雲林縣虎尾溪以南的口湖鄉、四湖鄉、水林鄉、元長鄉、北港鎮等5個鄉鎮，在口湖鄉就有金湖、蚵寮、宜梧、下崙、台子、埔南6個生產區，以純淨的天然水源生產沒有汙染健康的優質鰻魚。

雲林縣第二鰻蝦生產合作社指出，台灣養殖的鰻魚多為白鰻，肉質細膩、Q彈、富含膠質，是主要外銷魚種之一。鰻魚含有多種營養價值，有維生素A、Omega-3脂肪酸與離胺酸等營養素，對人體好處很多，目前正值盛產季節，品嘗鰻魚正是時候。

雲林鰻蝦生產合作社於口湖鄉產地特挑選外銷日本的一級活鰻，委託安檢合格食品加工廠製造一級蒲燒鰻，產品通過檢驗合格，消費者吃得美味健康又安心，此外還有生鮮冷凍鰻魚可選購，歡迎民眾或店家踴躍採購，現在買最經濟實惠。