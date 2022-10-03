黃嘉千和結婚16年的夏克立爆出婚變，兩人決定結束這段婚姻，而在本月12日首度開庭，黃嘉千在律師陪同下到場，男方則缺席。在爆出離婚後，夏克立始終保持低調，但他最近開始發文吐露心聲，前幾天因在Instagram分享探討家庭的影片，隨即「被噤聲」，直到今(3)日一早才解釋原因。

夏克立PO出申訴信件的同時，首先謝謝所有私訊向他加油打氣的網友，而之所以要移除前幾天上傳的影片，是因為他的帳號可能因他人檢舉和侵權而被關閉。他也強調：「丈夫和妻子之間發生的事情」網友們看到他的無奈發文，也紛紛心疼、祝福及為他加油。

這幾天夏克立頻頻為自己發聲，甚至還在微博上Po出過去上陸綜的節目片段，並寫道：「我不用演的。你可以相信老夏，或者你可以相信，謊言。」還Po出一個哭臉表情。

事實上，夏克立年初便向加拿大當地法院提出告訴，黃嘉千3月隨即委由律師向士林地方法院提出離婚訴訟，直到9月中旬才首度開庭，因家事事件不公開審理，全程約30分鐘即結束。黃嘉千庭後面對記者提問均未回應，便搭車離開。