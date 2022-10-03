讚「房地產是護國群山」遭酸炒房部長 徐國勇：不要斷章取義

內政部長徐國勇今天（３日）受訪時強調，「維持房地產的穩定，不可以暴漲也不要暴跌」，才是他真正的語意，並表示不會改口之前「經濟火車頭」的說法。

立法院內政委員會今天邀請內政部部長、移民署署長、警政署署長、外交部次長、法務部次長、司法院、勞動部及國家通訊傳播委員會就「國人受騙至海外從事犯罪工作或遭囚虐待、勒索、摘賣器官等事件，政府針對跨國詐騙人蛇集團所為預防、勸阻、救援、究辦等四大面向之執行成效」進行專題報告，並備質詢。

徐國勇指出，日前他參加第一屆房產金牌獎，當天講得非常清楚，維持房地產的穩定，不可以暴漲也不要暴跌，才是一個正常的經濟效應。他說，穩定是非常重要的，但是有些人把這些內容斷章取義，把前面那段話無限制擴大，讓人非常遺憾。

徐國勇強調，「房地產穩定是非常重要的，是我們經濟的一環，所以我們為什麼對這些炒作，絕對不遺餘力的來取締他」，例如紅單、查訪、有廣告不實就移送公平交易委員會等。徐國勇說，炒房、打房就是他要處理的問題，「不要一直在強調什麼火車頭」。