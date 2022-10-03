心誠鎂宣布將與美國AeroRx Therapeutics(AeroRx)共同合作開發一款透過呼吸驅動霧化器，用來遞送LABA/LAMA複方藥物用於治療慢性肺阻塞(COPD)，雙方亦同時確認未來後續的合作內容與架構。

依據市場報告指出，2028年全球將有近3450萬的COPD患者，且相關的治療藥物市場銷售額高達193億美元，但其中約有7-19%的病人因患有中度至重度氣流阻塞，導致在使用乾粉吸入器時因無法達到最佳的吸氣流速而造成治療失敗。AeroRx正為這群病人開發全球第一款霧化吸入劑型的 LABA/LAMA 複方藥物；本次的合作AeroRx將負責複方藥物劑型的開發、臨床試驗和商品化，而 心誠鎂將負責 AdheResp 呼吸偵測式霧化器平台的客製化，同時為各開發階段提供藥物霧化測試與分析霧化性能表現。此產品開發將依循505(b)2法規途徑，預計於2023年搭配心誠鎂的醫用霧化器進行人體PK/PD試驗。

心誠鎂執行長暨創辦人鄭傑升表示，很高興能與AeroRx進行合作，尤其AeroRx的團隊在呼吸治療藥物開發方面擁有相當豐富的經驗，心誠鎂將提供呼吸偵測式霧化器平台及全方位服務支持我們的合作夥伴，期待這項合作的產品能為COPD患者提供一種有效的霧化吸入式LABA/LAMA複方藥物，並能強化病患的治療依從性及生活品質。

AeroRx董事長暨共同創辦人Keith Ung同時表示，有鑒於以呼吸偵測式霧化器進行吸入性治療是未來的主流趨勢，再加上心誠鎂是目前全球霧化器技術領先者之一，因此我們對於這次的合作關係充滿期待。