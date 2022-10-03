依據供應鏈的調查，市場普遍認為不景氣寒風中僅有少數產業能夠逆行。十月份台股操作，法人建議收縮戰線，集中在市場看好的少數產業，與法人資金共同取暖。

回顧九月份投信買賣超金額，在買超名單之內，多數是近期發行的高股息基金所為，不是反映景氣，但可做為存股參考。但其中也有主動基金青睞者，大致上屬於通訊、車用與伺服器等關聯業務。近20個交易日投信買超上市股前10名包括：永豐金(2890)、聯電(2303)、台泥(1101)、中鋼(2002)、華新(1605)、光寶科(2301)、遠東新(1402)、第一金(2892)、亞泥(1102)、開發金(2883)；至於上櫃買超前10名則有：榮剛(5009)、宜特(3289)、台半(5425)、胡連(6279)、華星光(4979)、閎康(3587)、家登(3680)、元太(8069)、光隆(8916)、新盛力(4931)等。

在賣超名單中，基本上是純屬法人對於景氣的判斷，可以做為負面表列，例如ABF三雄都在榜上，顯示近期法人非常不看好的產業，當然，也表現該產業的起伏較大，景氣轉折蘊含豐厚利潤。其中塑膠股，原本是印象中的存股標的，但如今應該也感受強烈寒風襲擊，目前股價不到適宜長線布局的時機。