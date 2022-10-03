安溥親自設計演唱會海報。（聯成娛樂提供）

安溥推出暌違10年的新專輯《9522》。（聯成娛樂提供）

安溥將於12月24、25日再度攻蛋，與歌迷共度耶誕節。（聯成娛樂提供）

安溥回歸樂壇，除了將在10月14日推出暌違10年的新專輯《9522》，今更公布另一個喜訊，她將於12月24、25日在台北小巨蛋舉辦「潮水箴言」十週年演唱會。安溥說：「每10年一次，我陪我的聽眾一起回望，像潮汐一樣也活在當下。」

這是繼2018年的「煉雲」演唱會後，安溥第二次站上台北小巨蛋，也是「潮水箴言」首次在台北小巨蛋呈現。「潮水箴言」首演於2010年，最初是以千人的規格在台北、高雄與樂迷見面。2013年起，她帶著「潮水箴言」到海外巡演，2014年首度在南港展覽館挑戰萬人規格演出，門票秒殺並加場，2015年移師高雄巨蛋，也是叫好叫座。

安溥這次身兼演唱會製作人、藝術總監與歌手身份，她將用文字、詩歌、音樂、影像視角來回應整個大時代，穿越許多人的20或30代、40代，或甚至是50代。安溥說：「願我們在面對時代與人生的起落中，不論脆弱或堅強，都能找到一個安頓自己的方法。」

作為「潮水箴言」製作人與藝術總監，安溥親自參與演唱會海報構思，創造出一個極其魔幻的時空氛圍。海報由安溥手繪創作，與預告片像是互相對視的動態與靜態，闡述了關於人生、關於時代的魔幻，極似一場超現實的當代藝術展，帶領樂迷在魔幻裡凝視懸崖、面對浪潮。

她對這場演唱會很有信心：「我們出品的演唱會一直都是少見的，觀眾想看的面向一定有一個能夠被滿足。」以大量文學為文本，將電影手法深入貫穿到影像美學，製作團隊的專業技術者，在這裡更像是一名藝術家，安溥與他們碰撞、探討、並實驗，不斷挖掘各自的生命經驗，創造新的視覺舞台形式，讓演唱會製作過程極具深情且專注。

由於演出日剛好是平安夜、耶誕節，安溥期待見到大家，讓她當面獻上祝福：「祝福你旅程中的幻覺與沿路的平安，祝福憤怒與哀傷。也祝福時代：它總似候鳥遷徙；和我們對這短暫人生纏繞的愛。」

至於已率先曝光〈最好的時光〉、〈這世界如此美好〉、〈說說罷了〉〈女仞之詩〉4首數位單曲的《9522》專輯，部分歌迷提問為什麼沒有在最初預告的9月30日發行？安溥經紀公司「聯成娛樂」表示，由於CD母片所呈現出來的音樂質感尚未達到製作人及歌手的標準，不得已才延期2周，請大家再耐心稍等一下。

安溥《9522》專輯10月14日數位、實體同步發行；「潮水箴言」演唱會10月15日12：00 於 ibon正式開賣。