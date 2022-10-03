前年警政署某保安警察總隊洪姓警員，穿著一條四角褲闖入一名女工友的宿舍後，意圖性侵女工友，除了要強脫女子外褲，還撫摸胸部，刑事部分，洪男遭依侵入住宅強制性交未遂罪判刑2年，緩刑5年確定；內政部移送懲戒後，懲戒法院判決撤職並停止任用1年。可上訴。

內政部移送指控，洪男從1988年任職警界，他在2020年8月21日凌晨，僅穿著內褲拿著用持不明方式取得之員工宿舍鑰匙，無故開啟女工友的房門侵入，要對她強制性交，經同住宿舍之警員察覺有異而趕赴案發房間，洪男才未得逞。

案經被害人提出告訴，檢方起訴後，台中高分院將洪男依侵入住宅強制性交未遂罪判處有期徒刑2年，緩刑5年確定，內政部認定洪男的行為是《公務員懲戒法》的非執行職務之違法行為，且已嚴重損害政府之信譽，移付懲戒。

懲戒法院審理後認為，警察常被稱為人民之褓姆，負有維護治安，保護民眾身家安全之職責，乃竟對婦女為強制性交之犯行，嚴重敗壞社會治安，核其所為除觸犯刑罰法律外，且導致公眾喪失對其執行職務之信賴，戕害政府機關之信譽及公務員之形象甚鉅，判決撤職並停止任用1年。